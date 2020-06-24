Арсенал офіційно домовився про нові угоди чотирьох гравців

Арсенал виконав серйозну роботу для збереження чинного складу до кінця сезону.

Лондонці на своєму офіційному сайті повідомили про домовленості із Седріком Соарешем, Пабло Марі, Давідом Луїсом і Дані Себальйосом.

Арсенал може екстрено підписати Харта

Взимку Арсенал орендував Соареша із Саутгемптона до кінця сезону. Португалець відразу травмувався і не встиг зіграти жодного матчу за "канонірів". Його контракт із "святими" вже завершився, тому лондонці підписали його на постійній основі без компенсації. Натомість для викупу Пабло Марі довелося заплатити 10 млн фунтів Фламенго.

Себальйос також грав в оренді, і Реал погодився залишити хавбека в Арсеналі до кінця поточної кампанії. Четвертим став Давід Луїс – бразилець проводить відверто невдалий сезон на Емірейтс, але "каноніри" вирішили зберегти його ще на рік.

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