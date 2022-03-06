Арсенал в последних трёх матчах одержал натужные, но заслуженные победы, поднявшись на шестую позицию и приблизившись к зоне ЛЧ на минимальную дистанцию ​​– и это при трёх матчах в запасе. В случае выездной победы над Уотфордом лондонцы таки сбросили бы МЮ со святой четвёртой позиции, да ещё и оторвались бы на два зачётных балла. Впрочем, к команде с 19-й строчки АПЛ нужно было отнестись с уважением, ведь неделю назад подопечные Роя Ходжсона отобрали очки у МЮ.

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Старту встречи предшествовала красивая акция в поддержку Украины.

Арсенал нача так, как и требовалось. Гости сразу же захватили инициативу, раскатав несколько хороших атак и забив уже на 5-й минуте – он прилетел после шикарной комбинации в стиле классических "канониров" Венгера. Перепасовка завершилась кроссом Сака и выстрелом Эдегора в касание. 1:0!

Всего через 6 минут Уотфорд отыгрался, причем "шершни" забили ещё красивее: Кико исполнил подачу с правого фланга, а Кучо замкнул ударом в падении через себя – 1:1! Впрочем, этот гол не отразился на общем ходе игры в первом тайме. Арсенал доминировал, давил и, наконец, восстановил преимущество в счёте на 31-й минуте. Снова в центре внимания оказался Сака, отобравший мяч перед штрафной, обыгравшийся с Ляказеттом и выстреливший в правую девятку метров с 20-ти.

Отдыхать команды отправились при счете 2:1 в пользу гостей, а в начале второго тайма Мартинелли довёл дело до 3:1. После этого Арсенал продолжал давление, заставив Фостера совершить несколько сейвов и даже попав в штангу, однако закрыть игру никак не удавалось. Более того – на 87-й минуте Уотфорд возродил интригу, раскатав эффектную атаку и сократив отставание. Голом отличился Сиссоко, пробивший из острого угла под дальнюю штангу.

Тем не менее, финального штурма у хозяев не получилось. Арсенал включил интенсивный прессинг и довольно уверенно довёл дело до победы. 2:3! "Канониры" набирают 48 очков и возвращаются на четвёртое место, оторвавшись от МЮ на 2 зачётных балла (при двух матчах в запасе), от Вест Хэма – на 3 (при трёх), а от Тоттенхэма на все 6 (у обоих по 25) игр).

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