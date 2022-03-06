Арсенал у останніх трьох матчах здобув натужні, але заслужені перемоги, піднявшись на шосту позицію й наблизившись до зони ЛЧ на мінімальну дистанцію – і це при трьох матчах у запасі. В разі виїзної звитяги над Уотфордом лондонці таки б скинули МЮ зі святої четвертої сходинки, та ще й відірвалися б на два залікових бали. Втім, до команди з 19-ї позиції АПЛ треба було віднестись з повагою, адже тиждень тому підопічні Роя Ходжсона відібрали очки у МЮ.

"Невідповідний момент для цього": Тухель – уболівальникам Челсі, які проігнорували підтримку України

Старту зустрічі передувала красива акція на підтримку України.

Арсенал почав так, як і вимагалося. Гості одразу захопили ініціативу, розкатавши кілька хороших атак і забивши вже на 5-й хвилині – він прилетів після шикарної комбінації у стилі класичних "канонірів" Венгера. Перепасовка завершилась кросом Сака й пострілом Едегора в дотик. 1:0!

Всього через 6 хвилин Уотфорд відігрався, причому "шершні" забили ще красивіше: Кіко виконав подачу з правого флангу, а Кучо замкнув ударом у падіння через себе – 1:1! Втім, цей гол не вплинув на загальний хід гри в першому таймі. Арсенал домінував, тиснув і, зрештою, відновив перевагу в рахунку на 31-й хвилині. Знову в центрі уваги опинився Сака, який відібрав м'яч перед штрафним, обігрався з Ляказеттом і вистрілив у праву дев'ятку метрів з 20-ти.

Відпочивати команди відправились за рахунку 2:1 на користь гостей, а на початку другого тайму Мартінеллі довів справу до 3:1. Після цього Арсенал продовжував тиск, змусивши Фостера зробити кілька сейвів і навіть влучивши у стійку, однак закрити гру ніяк не вдавалося. Ба більше – на 87-й Уотфорд повернувся у неї, розкатавши ефектну атаку й скоротивши відставання. Голом відзначився Сіссоко, який пробив з гострого кута під дальню стійку.

Тим не менш, фінального штурму у господарів не вийшло. Арсенал увімкнув інтенсивний пресинг і досить впевнено довів справу до перемоги. 2:3! "Каноніри" набирають 48 очок і повертаються на рідне четверте місце, відірвавшись від МЮ на 2 залікових бали (при двох матчах в запасі), від Вест Хема – на 3 (при трьох), а від Тоттенхема на всі 6 (у обох по 25 ігор).

Ліверпуль втримав мінімальну перемогу над Вест Хемом – мерсисайдці скоротили відставання від Сіті до трьох очок