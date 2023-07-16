"Канониры" определились со списком игроков, которые отправятся в турне по США.

В составе Арсенала в США отправятся 27 игроков, сообщает официальный сайт лондонского клуба. К команде должны присоединиться Эмиль Смит-Роу и Томас Партей.

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Голкиперы: Рамсдейл, Рунарссон, Хайн.

Защитники: Салиба, Тирни, Уайт, Габриэл, Тимбер, Кивиор, Холдинг, Томиясу, Трасти, Зинченко.

Полузащитники: Сака, Эдегор, Мартинелли, Троссар, Жоржиньо, Виейра, Элнени, Маркиньос, Хаверц, Райс, Козьер-Дьюберри.

Нападающие: Жезус, Нкетиа, Балогун.

Заметим, что у "канониров" запланированы три поединка в США – против звезд МЛС (20 июля), Манчестер Юнайтед (23 июля) и Барселоны (26 июля).

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