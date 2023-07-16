"Каноніри" визначились зі списком гравців, які вирушать у турне по США.

У складі Арсенала до США вирушать 27 гравців, повідомляє офіційний сайт лондонського клубу. До команди мають приєднатись Еміль Сміт-Роу та Томас Партей.

Арсенал офіційно підписав гравця збірної Англії – найдорожчий трансфер британського футболу

Голкіпери: Рамсдейл, Рунарссон, Хайн.

Захисники: Саліба, Тірні, Вайт, Габріел, Тімбер, Ківіор, Холдінг, Томіясу, Трасті, Зінченко.

Півзахисники: Сака, Едегор, Мартінеллі, Троссар, Жоржінью, Вієйра, Елнені, Маркіньйос, Хаверц, Райс, Коз'єр-Д'юберрі.

Нападники: Жезус, Нкетія, Балогун.

Зауважимо, що в "канонірів" заплановані три поєдинки в США – проти зірок МЛС (20 липня), Манчестер Юнайтед (23 липня) та Барселони (26 липня).

Вигнанці Реала й Барселони, чемпіон світу, Рамос, багатій з МЮ і друг для Циганкова – 15 найкращих вільних агентів