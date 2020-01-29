Шахтер не отпустит Матвиенко в Арсенал на правах аренды, – журналист

Переход защитника Шахтера и сборной Украины Николая Матвиенко в лондонский Арсенал может не состояться.

Шахтер не хочет отпускать в Арсенал защитника Николая Матвиенко в аренду, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

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Кроме того, по информации источника, также "горняки" не настроены продавать своего футболиста за небольшую сумму. Переговоры между клубами продолжаются.

Отметим, что наставник Арсенала Микель Артета после травмы центрбека Шкодрана Мустафи сообщил, что клуб планирует приобрести одного-двух игроков до закрытия зимнего трансферного окна. Украинец остается одним из приоритетных вариантов для усиления защиты.

Добавим, что контракт Матвиенко с Шахтером действует до лета 2021 года. В текущем сезоне защитник сборной Украины сыграл за донецкий клуб 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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