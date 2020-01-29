Арсенал оголосив про трансфер Марі – він був альтернативою Матвієнку

Іспанський захисник Пабло Марі продовжить свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Лондонський Арсенал досяг домовленості з бразильським Фламенго щодо переходу Пабло Марі, повідомляє прес-служба "канонірів".

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Зазначається, що 26-річний іспанець приєднався до Арсенала на правах оренди до кінця поточного сезону. Також лондонці матимуть право викупити контракт гравця наступного літа.

До слова, ще одним варіантом Арсенала для підсилення центру захисту був Микола Матвієнко, але Шахтар не захотів відпускати гравця збірної України за суму меншу, ніж 30 млн. Також "гірників" не влаштувала пропозиція з орендою.

Додамо, що Пабло Марі провів 30 матчів за Фламенго у всіх турнірах, відзначившись трьома голами. Він допоміг команді вперше з 1981 року виграти Кубок Лібертадорес. Крім того, іспанець разом з "червоно-чорними" став чемпіоном Бразилії, а також вийшов у фінал КЧС-2020 року, де мінімально поступився Ліверпулю.

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