Вест Хэм в матче 29-го тура чемпионата Англии не удержал победу над "канонирами". Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Англия, Премьер-лига, 29-й тур

Вест Хэм – Арсенал – 3:3

Голы: Лингард, 15, Боуэн, 17, Соучек, 32 – Соучек, 38 (аг.), Доусон, 62 (аг.), Ляказетт, 82

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Вест Хэм последнее время продолжает удивлять. Команда Дэвида Мойеса, всерьез претендующая на попадание в зону Лиги чемпионов, устроила на Лондон Стэдиум в матче с Арсеналом очередное шоу. Уже на 15-й минуте Джесси Лингард вывел "молотков" вперед, мощно пробив с линии штрафной мимо голкипера.

Не дав сопернику прийти в себя, Джаррод Боуэн через две минуты удвоил преимущество хозяев, попав в сетку с острого угла после сверхбыстрого розыгрыша штрафного.

В середине тайма дубль оформил Томаш Соучек. Сначала полузащитник сборной Чехии головой замкнул навес Майкла Антонио, а затем, пытаясь отвести угрозу от своих ворот, отличился автоголом.

Бей своих, чтобы чужие боялись. Похоже, именно так решили игроки Вест Хэма и реализовали еще один автогол. На этот раз мяч в собственные ворота срезал Крейг Доусон.

У болельщиков "канониров" появилась надежда хотя бы на ничью. Микель Артета отреагировал заменами, выпустив Николя Пепе. Именно с навеса последнего Александр Ляказетт за восемь минут до окончания матча восстановил статус-кво во встрече.

Ничья принесла команде Ярмоленко 49 очков и оставила на пятой строчке турнирной таблицы АПЛ – от Челси Вест Хэм теперь отделяет два пункта. Арсенал набрал 42 балла и поднялся на девятое место.

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