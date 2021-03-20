Программу дня в Англии закрывал матч, чрезвычайно важен с точки зрения борьбы за выживание – Брайтон (16 место, 29 очков) принимал Ньюкасл (17 место, 28 очков). У 18-го Фулхэма было 26 зачётных баллов, поэтому сегодня "чайки" или "сороки" могли уйти в приличный отрыв от зоны вылета. Фаворита в этой встрече не было, однако статистика противостояния в последних семи встречах в АПЛ говорила о преимуществе хозяев – Ньюкасл не добыл над ними ни одной победы и забил всего один гол.

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В первом тайме Брайтон доминировал, нанеся семь ударов по воротам против одного у соперника. Подопечных Стива Брюса держала на плаву лишь шикарная игра голкипера Дубравки, которому удалось исполнить три классных сейва. На последних минутах Ньюкасл ещё и без Айдена остался – хавбек получил травму колена и покинул поле на носилках. Его заменил Хендрик.

Арбитр компенсировал к основному времени ещё пять минут. Брайтону этого хватило, чтобы наконец-то прошить Дубравку: на 45+3-й Троссар получил заброс на левый край штрафной, развернулся и метров с 20-ти закрутил мяч под дальнюю штангу – 1:0! Это была очень серьёзная заявка на набор очков, ведь Ньюкасл в последних 94 матчах АПЛ лишь два раза победил после поражения в первом тайме.

На старте второго "сороки" имели шанс вернуться в игру, однако классный дальний выстрел Фрейзера в правый угол попал в штангу. Попадание в каркас оказалось очень досадным, ведь уже на 52-й минуте Брайтон забил второй гол – это Уэлбек повторил удар Троссара с дистанции. Точно в правый угол. 2:0! Впервые с 2017-го года Брайтон дважды в одном матче забил из-за пределов штрафной.

Ньюкасл "поплыл", а "чайки" на 68-й минуте довели дело и до разгрома. Отличился Мопей, который красивым ударом в падении замкнул прострел от Гросса. 3:0! Этот гол оказался последним во встрече, хотя хозяева могли забивать ещё – в отличие от Ньюкасла, игроки которого после удара Фрейзера ни разу не пробили по воротам. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу Брайтона. "Сороки" продлили безвыигрышную серию в АПЛ до шести туров.

Таким образом, Брайтон набрал 32 очка и остался шестнадцатым, оторвавшись от зоны вылета на шесть зачётных баллов при матче в запасе. Ньюкасл, имея в активе 28 пунктов, держится на семнадцатой позиции в турнирной таблице.

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