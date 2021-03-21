Вест Хем у матчі 29-го туру чемпіонату Англії не втримав перемогу над "канонірами". Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Англія, Прем'єр-ліга, 29-й тур

Вест Хем – Арсенал – 3:3

Голи: Лінгард, 15, Боуен, 17, Соучек, 32 – Соучек, 38 (аг.), Доусон, 62 (аг.), Ляказетт, 82

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Вест Хем останнім часом продовжує дивувати. Команда Девіда Мойєса, яка всерйоз претендує на потрапляння у зону Ліги чемпіонів, влаштувала на Лондон Стедіум у матчі з Арсеналом чергове шоу. Вже на 15-й хвилині Джессі Лінгард вивів "молотків" вперед, потужно пробивши з лінії штрафного майданчика повз голкіпера.

Не давши супернику прийти до тями, Джаррод Боуен за дві хвилини подвоїв перевагу господарів, поціливши у сітку з гострого кута після надшвидкого розіграшу штрафного.

В середині тайму дубль оформив Томаш Соучек. Спочатку півзахисник збірної Чехії головою замкнув навіс Майкла Антоніо, а згодом, намагаючись відвести загрозу від своїх воріт, відзначився автоголом.

Бий своїх, щоб чужі боялись. Схоже, саме так вирішили гравці Вест Хема і реалізували ще один автогол. Цього разу м'яч у власні ворота зрізав Крейг Доусон.

У вболівальників "канонірів" зажевріла надія бодай на нічию. Мікель Артета відреагував замінами, випустивши Ніколя Пепе. Саме з навісу останнього Александр Ляказетт за вісім хвилин до закінчення матчу відновив статус-кво у зустрічі.

Нічия принесла команді Ярмоленка 49 очок і залишила на п'ятій сходинці турнірної таблиці АПЛ – від Челсі Вест Хем тепер відділяє два пункти. Арсенал набрав 42 бали і піднявся на дев'яте місце.

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