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Арсенал надеется арендовать Хамеса – у "канониров" есть конкурент

17:39 71 Читати українською
Арсенал надеется арендовать Хамеса – у "канониров" есть конкурент
Хамес Родригес / Reuters

Руководство Арсенала рассматривает различные варианты усиления состава команды в январе.

Лондонский клуб может арендовать хавбека мадридского Реала Хамеса Родригеса, информирует Daily Mail.

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В услугах колумбийца заинтересован главный тренер Арсенала Микель Артета, который надеется найти креативного полузащитника до конца января. Правда, "канониры" стали не единственным претендентом на хавбека. Эвертон также готов побороться за Родригеса, который практически не получает игрового времени в Реале. Зидан выпускал колумбийца только в девяти матчах сезона 2019/20, и тот смог отличиться одним голом и одним ассистом.

Напомним, летом 2014 года Реал заплатил Монако за Хамеса Родригеса 80 млн евро.

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