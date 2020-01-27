Арсенал сподівається орендувати Хамеса – у "канонірів" є конкурент

Керівництво Арсенала розглядає різні варіанти підсилення складу команди в січні.

Лондонський клуб може орендувати хавбека мадридського Реала Хамеса Родрігеса, інформує Daily Mail.

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У послугах колумбійця зацікавлений головний тренер Арсенала Мікель Артета, який сподівається знайти креативного півзахисника до кінця січня. Щоправда, "каноніри" стали не єдиним претендентом на хавбека. Евертон також готовий поборотися за Родрігеса, який практично не отримує ігрового часу в Реалі. Зідан випускав колумбійця лише у дев'яти матчах сезону 2019/20, і той зміг відзначитися одним голом та одним асистом.

Нагадаємо, влітку 2014 року Реал заплатив Монако за Хамеса Родрігеса 80 млн євро.

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