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Ливерпуль летом планирует переманить Иско из Реала

16:36 55 Читати українською
Ливерпуль летом планирует переманить Иско из Реала
Иско / фото из соцсетей

Полузащитник Реала Иско может покинуть мадридский клуб в поисках игровой практики.

Ливерпуль снова обратил свое внимание на испанского хавбека Иско, сообщает El Desmarque.

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По информации издания, мерсисайдцы совершат попытку подписать игрока следующим летом. Отмечается, что Реал настроен получить за своего футболиста около 70 млн евро, тогда как Ливерпуль не собирается платить больше 50-и.

К слову, в нынешнем сезоне Иско не имеет стабильного места в основе Реала. В его активе 16 матчей за "сливочных" во всех турнирах, в которых 27-летний полузащитник забил 1 мяч.

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