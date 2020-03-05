Арсенал нацелился на форварда Гента – молодой бомбардир может заменить одну из звезд "канониров"

Лондонский Арсенал нацелился на форварда Гента Джонатана Дэвида, который демонстрирует впечатляющую результативность в текущем сезоне.

Руководство "канониров" допускает, что один из основных форвардов – Пьер-Эмерик Обамеянг или Александр Ляказетт – покинет команду по окончании сезона. Приоритетной целью Арсенала стал форвард Гента Джонатан Дэвид, информирует Goal.com.

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20-летний канадский нападающий в текущем сезоне сыграл за Гент 39 матчей во всех турнирах и забил 23 гола. Его контракт с бельгийским клубом рассчитан до лета 2023, а Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.

По информации источника, Арсенал готов сделать первое предложение по трансферу Дэвида в размере 17,5 млн фунтов.

К слову, главным претендентом на Обамеянга британская пресса называет Барселону, а Ляказеттом уже давно интересуется мадридский Атлетико.

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