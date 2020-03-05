toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - СК ДНЕПР-1 СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Арсенал нацелился на форварда Гента – молодой бомбардир может заменить одну из звезд "канониров"

17:06 64 Читати українською
Арсенал нацелился на форварда Гента – молодой бомбардир может заменить одну из звезд "канониров"
Джонатан Дэвид / Eurosport

Лондонский Арсенал нацелился на форварда Гента Джонатана Дэвида, который демонстрирует впечатляющую результативность в текущем сезоне.

Руководство "канониров" допускает, что один из основных форвардов – Пьер-Эмерик Обамеянг или Александр Ляказетт – покинет команду по окончании сезона. Приоритетной целью Арсенала стал форвард Гента Джонатан Дэвид, информирует Goal.com.

Яремчук назвал переход из Динамо в Гент одним из самых правильных решений в жизни

20-летний канадский нападающий в текущем сезоне сыграл за Гент 39 матчей во всех турнирах и забил 23 гола. Его контракт с бельгийским клубом рассчитан до лета 2023, а Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.

По информации источника, Арсенал готов сделать первое предложение по трансферу Дэвида в размере 17,5 млн фунтов.

К слову, главным претендентом на Обамеянга британская пресса называет Барселону, а Ляказеттом уже давно интересуется мадридский Атлетико.

Арсенал уверенно обыграл Портсмут и стал первым четвертьфиналистом Кубка Англии

blog_ava
"У Михайличенка немає вибору": чому Динамо не вселяє оптимізму, або Як арбітри роблять свою "чорну справу"
13:30
843
Теги
Англия Трансферы Трансферы Арсенала Трансферы Чемпионата Англии Джонатан Дэвид Джонатан Дэвид Александр Ляказетт Александр Ляказетт Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг Арсенал Арсенал Гент Гент
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
55
мин
Дерби Каунти
21:45
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук