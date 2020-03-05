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Арсенал націлився на форварда Гента – молодий бомбардир може замінити одну із зірок "канонірів"

17:06 504 Читать на русском
Арсенал націлився на форварда Гента – молодий бомбардир може замінити одну із зірок "канонірів"
Джонатан Девід / Eurosport

Лондонський Арсенал націлився на форварда Гента Джонатана Девіда, який демонструє вражаючу результативність у поточному сезоні.

Керівництво "канонірів" допускає, що один із основних форвардів – П'єр-Емерік Обамеянг або Александр Ляказетт – покине команду після закінчення сезону. Пріоритетною ціллю Арсенала став форвард Гента Джонатан Девід, інформує Goal.com.

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20-річний канадський нападник у поточному сезоні зіграв за Гент 39 матчів у всіх турнірах і забив 23 голи. Його контракт з бельгійським клубом розрахований до літа 2023 року, а Transfermarkt оцінює гравця у 20 млн євро.

За інформацією джерела, Арсенал готовий зробити першу пропозицію щодо трансферу Девіда у розмірі 17,5 млн фунтів.

До слова, головним претендентом на Обамеянга британська преса називає Барселону, а Ляказеттом вже давно цікавиться мадридський Атлетіко.

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