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Арсенал на выезде не сумел удержать победу над Виторией Гимараеш – экс-форвард Львова вырвал ничью

19:55 81 Читати українською
Арсенал на выезде не сумел удержать победу над Виторией Гимараеш – экс-форвард Львова вырвал ничью
Витория Гимараеш – Арсенал – 1:1 / Фото из открытых источников

В матче 4-го тура отборочного этапа Лиги Европы Витория Гимараеш сумела в добавленное время отобрать победу у Арсенала. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

90+1’ Бруно Дуарте
 
Шкодран Мустафи 81’
81’ Шкодран Мустафи
90+1’ Бруно Дуарте

Португальский клуб уже с первых минут начал давить на ворота соперника. На 8-й минуте Пепе мощно пробивая с дальней дистанции попал в левую стойку. Впоследствии Лукас Еванджелиста имел возможность открыть счет, однако Эмилиано Мартинес выполнил яркий сейв и спас Арсенал от возможного гола. Через несколько минут он снова спас свою команду от удара головой Эдмонда Тапсобы.

В середине тайма неплохой шанс был у Давидсона, который на добивании отправил мяч в нескольких сантиметрах от правой стойки. Интересно, что Арсенал почти вдвое превосходил соперника во владении мячом, одна не смог создать хотя бы один, по-настоящему опасный момент.

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После перерыва Арсенал начал активно прессинговать соперника и на 63-й минуте опасно пробивал Шкодран Мустафи – мяч пролетел чуть выше перекладины ворот. В конце концов, за девять минут до окончания матча, идеально разыграный штрафной заставил Дугласа вытаскивать мяч из собственных ворот – после подачи Пепе Мустафи головой попал в левый угол ворот.

К чести португальцев, они не остановились, а продолжили искать счастья у ворот соперника. И их атакующие потуги были вознаграждены на первой добавленной минуте: экс-игрок Львова Бруно Дуарте в акробатическом прыжке нанес точный удар ножницами. Могла Витория и победить – Рошинья удачно сыграл на добивании, однако направил мяч справа от ворот.

Эта ничья принесла Арсеналу 10 очков и первое место в группе F, португальцы с одним очком занимают последнее место.

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