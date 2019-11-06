Арсенал на виїзді не зумів втримати перемогу над Віторією Гімараєш – екс-форвард Львова вирвав нічию

У матчі 4-го туру відбірного етапу Ліги Європи Віторія Гімараєш зуміла вирвати перемогу у Арсенала. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Португальський клуб вже з перших хвилин почав тиснути на ворота суперника. На 8-й хвилині Пепе потужно пробиваючи з далекої відстані влучив у ліву стійку. Згодом Лукас Еванджеліста мав можливість відкрити рахунок, однак Еміліано Мартінес виконав яскравий сейв і врятував Арсенал від ймовірного гола. За кілька хвилин він знову врятував свою команду від удару головою Едмонда Тапсоби.

В середині тайму непоганий шанс був у Давідсона, який на добиванні спрямував м'яч у кількох сантиметрах від правої стійки. Цікаво, що Арсенал майже вдвічі переважав суперника у володінні м’ячем, одна не спромігся створити бодай один, по справжньому небезпечний момент.

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По перерві Арсенал почав активніше пресингувати суперника і на 63-й хвилині небезпечно пробивав Шкодран Мустафі – м'яч пролетів трохи вище поперечини воріт. Зрештою за дев’ять хвилин до закінчення матчу ідеально розіграний штрафний змусив Дугласа витягати м’яча з власних воріт – після подачі Пепе Мустафі головой влучив у лівий кут воріт.

До честі португальців, вони не зупинились, а продовжили шукати щастя біля воріт суперника. І їхні атакувальні потуги були винагороджені на першій доданій хвилині: екс-гравець Львова Бруно Дуарте в акробатичному стрибку завдав влучного удару ножицями. Могла Віторія і перемогти – Рошінья вдало зіграв на добиванні, однак спрямував м’яч праворуч від воріт.

Ця перемога принесла Арсеналу 10 очок і першу сходинку у групі F, португальці з першим набраним очком посідають останню сходинку.

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