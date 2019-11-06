Ольмо против Степаненко, Тете в основе, украинец Хочолава – хорватские СМИ с фейлами анонсировали матч Динамо З – Шахтер

Хорватская пресса ярко представила сегодняшний матч Лиги чемпионов между загребским Динамо и Шахтером, но не обошлось без забавных ошибок.

Известная местная газета Večernji list под анонс поединка Динамо З – Шахтер выделила два разворота. Журналисты издания подготовили яркую инфографику о составах обеих команд.

Хорваты ожидают, что травмированного Евгения Коноплянку на левом фланге атаки Шахтера заменит Тете, а в центре обороны в паре с Николаем Матвиенко сыграет Давид Хочолава, а не Сергей Кривцов.

Закрались некоторые фейлы. Например, Хочолаве приписали украинское гражданство. Журналист так и не смог определиться, кто сыграет у "горняков" справа в обороне – на схеме номер Сергея Болбата, а в описании персон фигурирует уже Додо.

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Ведущее спортивное издание Хорватии Sportske novosti на главную страницу вынесло футболистов Динамо и интерпретировало гимн клуба: "И в небо с ним, и в весну". Хорваты намекают на то, что победа над Шахтером выведет их команду в еврокубковую весну.

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Sportske novosti посвятили отчетному матчу почти половину выпуска и также подготовили эффектную инфографику. Главной звездой дончан издание выделяет Жуниора Мораеса, вспоминая о том, что он играет за сборную Украины, а также имеет опыт выступлений и за Динамо, и за Шахтер.

В атаке Шахтера журналисты SN тоже ожидают появления Тете на левом фланге и Тайсона на позиции "десятки". А вот в центре обороны "горняков", по их мнению, появится все же Сергей Кривцов.

Ключевых противостояний по версии Sportske novosti будет три:

– опорник хозяев Адеми должен сдержать Тайсона, который называют главным креативщиком и мозговым центром Шахтера.

– талант Динамо Дани Ольмо, который будет выполнять функции правого атакующего хавбека, попытается пройти "лучшего украинского игрока" Тараса Степаненко.

– Теофиль-Катрен постарается оставить без мяча лучшего бомбардира гостей Жуниора Мораеса.

Ну а 5 основных аргументов в пользу Динамо З в сегодняшней игре звучат так:

1. Харьковский матч показал силу Динамо.

2. Фактор огненного стадиона Максимир.

3. Травма Евгения Коноплянки и восстановление Бруно Петковича.

4. Динамо более мотивировано на победу.

5. Победная серия Загреба.

Представление Шахтера от Sportske novosti имеет красноречивый заголовок, который не нуждается в переводе. В статье описано, как дончане строили Донбасс Арену и как потеряли ее из-за боевых действий.

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