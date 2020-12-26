Полузащитник Боруссии Д Юлиан Брандт может оказаться в Арсенале уже в зимнее межсезонье.

Арсенал в поисках креативного полузащитника обратил внимание на звезду Боруссии Д Юлиана Брандта.

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По информации The Athletic, немца считают ключом к решению проблем в атаке "канониров". Ранее лондонцы потеряли Доминика Собослаи, который перебрался в РБ Лейпциг. Transfermarkt оценивает Брандта в 35 млн евро.

К слову, Юлиан сыграл в 22 матчах текущего сезона в составе Боруссии Д, записав в свой актив гол и ассист.

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