Арсенал может подписать Брандта
14:56 - Читати українською
Полузащитник Боруссии Д Юлиан Брандт может оказаться в Арсенале уже в зимнее межсезонье.
Арсенал в поисках креативного полузащитника обратил внимание на звезду Боруссии Д Юлиана Брандта.
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По информации The Athletic, немца считают ключом к решению проблем в атаке "канониров". Ранее лондонцы потеряли Доминика Собослаи, который перебрался в РБ Лейпциг. Transfermarkt оценивает Брандта в 35 млн евро.
К слову, Юлиан сыграл в 22 матчах текущего сезона в составе Боруссии Д, записав в свой актив гол и ассист.
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