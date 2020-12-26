"Вы чувствуете, что нам не хватало уверенности в определенные моменты, но готовность ребят бороться нельзя ставить под сомнение. Лучшее лекарство в таких ситуациях – это победа.

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Каждое поражение – это еще один болезненный момент, еще одно разочарование, еще одна ситуация, в которой нужно сильно работать, и это отнимает много энергии. Я должен защищать игроков, и я продолжу это делать, пока вижу, что они пытаются показывать максимум. Какие бы ошибки они не допускали, я буду поддерживать их до самого конца.

Мы стараемся ответить игрой на поле каждую неделю, но по разным причинам не достигаем положительного результата. Мы должны были победить Бернли, Саутгемптон и Эвертон. Мы должны изменить ситуацию. Нам не везет, и это должно резко измениться, ведь иначе очень сложно побеждать в Премьер-лиге", – цитирует Артету Reuters.

К слову, "канониры" после 14 туров расположились на 15 строчке. Уже сегодня, 26 декабря, Арсенал сыграет с Челси.

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