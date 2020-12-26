Арсенал може підписати Брандта
14:52 - Читать на русском
Півзахисник Борусії Д Юліан Брандт може опинитись у Арсеналі вже в зимове міжсезоння.
Арсенал у пошуках креативного півзахисника звернув увагу на зірку Борусії Д Юліана Брандта.
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За інформацією The Athletic, німця вважають ключем до вирішення проблем в атаці "канонірів". Раніше лондонці втратили Домініка Собослаї, який перебрався у РБ Лейпциг. Transfermarkt оцінює Брандта у 35 млн євро.
До слова, Юліан відіграв у 22 матчах поточного сезону в складі Борусії Д, записавши до свого активу гол та асист.
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