Испанская Барселона определилась с приоритетной кандидатурой на случай продажи защитника Эмерсона в лондонский Тоттенхэм.

"Блаугранас" готовы подписать латераля лондонского Арсенала Бельерина, утверждает Mundo Deportivo.

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Барса ведет переговоры со "шпорами" о трансфере Эмерсона ориентировочно за 30 млн евро. Защитник "канониров" в свою очередь заменит бразильца на Камп Ноу. До 16 лет Бельерин воспитывался в академии каталонцев.

К слову, в нынешнем сезоне Эмерсон успел сыграть в составе Барселоны 3 матча в Ла Лиге. Тем временем Эктор Бельерин еще не выходил в составе Арсенала.

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