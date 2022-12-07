Об интересе к 21-летнему украинцу от европейских клубов говорят немало. Фаворитом в борьбе называют Арсенал, игрок также заявлял, что радостно присоединился бы к "канонирам".

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На прошлой неделе появилась информация, что Артета сомневается в подписании Мудрика. Теперь же сам наставник лондонцев заговорил о Мудрике. Случилось это на матче НФЛ в воскресенье, сообщает Football.London со ссылкой на пост фаната у Reddit . Парень попросил фото, после чего спросил Микеля о потенциальном подписании Михаила. Тот с ухмылкой лаконично ответил: "Мы стараемся".

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин в интервью европейским СМИ заявлял, что клуб стремится заработать на трансфере своего главного таланта около 100 миллионов евро. Сам Мудрик отрицательно воспринял эти слова.

В кампании 2022/23 вингер провел 18 поединков на клубном уровне, в которых успел отличиться 10 голами и 8 ассистами.