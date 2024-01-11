"Канониры" находятся в поисках усиления в линию атаки. Арсенал длительное время следил за Айвеном Тоуни, впрочем, от этого трансфера Микель Артета отказался из-за непомерной цены.

Жадный экс-игрок Барселоны вернулся в Испанию

Как сообщает The Sun, "канониры" сделали шаг в подписании нападающего Борхи Майораля из Хетафе. Арсенал предложил "темно-синим" 25 миллионов евро за испанца. Действующее соглашение форварда с Хетафе рассчитано до 2027 года.

Борха Майораль в текущем сезоне забил 12 голов и является конкурентом Артема Довбика за звание лучшего бомбардира Ла Лиги.

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