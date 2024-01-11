Арсенал може позбавити Довбика конкурента за 25 мільйонів
"Каноніри" перебувають в пошуках підсилення в лінію атаки. Арсенал тривалий час стежив за Айвеном Тоуні, утім, від цього трансферу Мікель Артета відмовився через непомірну ціну.
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Як повідомляє The Sun, "каноніри" зробили крок у підписанні нападника Борхи Майораля з Хетафе. Арсенал запропонував "темно-синім" 25 мільйонів євро за іспанця. Чинна угода форварда з Хетафе розрахована до 2027 року.
Борха Майораль у поточному сезоні забив 12 голів і є конкурентом Артема Довбика за звання найкращого бомбардира Ла Ліги.
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