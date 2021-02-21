Арсенал принимает Манчестер Сити в 25-м туре Премьер-лиги. Стартовые составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Арсенал – Манчестер Сити стартует в 18: 30 по Киеву. Игру транслирует телеканал Setanta Sports. Команда Гвардиолы выиграла 17 матчей подряд во всех турнирах и уверенно возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Арсенал пока 10-й, отставая от зоны ЛЧ на 11 пунктов.

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Александр Зинченко начнет поединок в стартовом составе на позиции левого защитника.

Арсенал – Манчестер Сити: стартовые составы на матч АПЛ:

Арсенал: Лено – Бельерин, Холдинг, Мари, Тирни – Элнени, Джака – Сака, Эдегор, Пепе – Обамеянг.

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко – Фернандиньо, Гюндоган, Бернарду Силва – Марез, де Брюйне, Стерлинг.