Арсенал – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко в основі
Арсенал приймає Манчестер Сіті в 25-му турі Прем'єр-ліги. Стартові склади і онлайн-трансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".
Матч і онлайн-трансляція Арсенал – Манчестер Сіті стартував о 18:30 за Києвом. Гру транслює телеканал Setanta Sports. Команда Гвардіоли виграла 17 матчів поспіль у всіх турнірах і впевнено очолює турнірну таблицю АПЛ. Арсенал наразі 10-й, відстаючи від зони ЛЧ на 11 пунктів.
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Олександр Зінченко розпочне поєдинок у стартовому складі на позиції лівого захисника.
Арсенал – Манчестер Сіті: стартові склади на матч АПЛ:
Арсенал: Лєно – Бельєрін, Холдінг, Марі, Тірні – Елнені, Джака – Сака, Едегор, Пепе – Обамеянг.
Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Стоунз, Діаш, Зінченко – Фернандінью, Гюндоган, Бернарду Сілва – Марез, де Брюйне, Стерлінг.