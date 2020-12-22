Арсенал – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка лиги с участием Зинченко
21:55 - Читати українською
В рамках 1/4 финала Кубка английской лиги Арсенал принимает Манчестер Сити. Стартовые составы и онлайн-трансляция поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1/4 финала Кубка английской лиги Арсенал – Манчестер Сити начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция поединка доступна на "Setanta Sports", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Арсенал:
Манчестер Сити:
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