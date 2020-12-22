Лондонский клуб погряз внизу турнирной таблице чемпионата Англии. Боссы клуба, чтобы заставить игроков радикально изменить ситуацию, решили ударить по карманам футболистов.

Футболисты Арсенала рискуют столкнуться с существенным снижением заработной платы, если продолжат выступления в таком же духе.

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В случае вылета из английской Премьер-лиги по итогам сезона лондонцам сократят выплаты на 25%, сообщает издание Daily Mail. Ежегодный фонд заработной платы "канониров" составляет более 150 млн фунтов стерлингов, а среди самых высокооплачиваемых игроков Англии – Месут Озил и Пьер-Эмерик Обамеянг. Если случится непоправимое и подопечные Микель Артеты все-таки покинут высший дивизион – клубный бюджет сэкономит 37,5 млн фунтов.

Напомним, Арсенал в 14 встречах набрал 14 очков и занимает 15-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. От зоны вылета команду отделяет 4 пункта – в последних семи поединках лондонцы набрали всего 2 балла.

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