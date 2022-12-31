Канселу в своем Instagram сообщил, что в его дом ворвались четыре злодея и напали на него и его семью. На фотографии можно заметить порез над правой бровью и синяк – последствия встречи с негодяями.

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"К сожалению, сегодня на меня напали четверо трусов, которые причинили мне боль и пытались причинить вред моей семье. Когда вы демонстрируете сопротивление, вот что происходит. Я не понимаю, как существуют люди с такой подлостью. Самое главное для меня – это моя семья, и, к счастью, у них все хорошо. После стольких препятствий в моей жизни это еще одно, которое я преодолею. Прочный и сильный, как всегда", – написал Жоау в Instagram.

"Мы шокированы и ошеломлены тем, что Жоао Канселу и его семья стали жертвами кражи со взломом в их доме в этот вечер, во время которой на Жоау также напали. Клуб поддерживает Канселу и его семью, и он помогает полиции в расследовании, этого очень серьезного дела", – отреагировал Манчестер Сити на этот инцидент.

Добавим, что "горожанам" уже завтра, 1 января, предстоит сыграть матч АПЛ против Арсенала, начало в 14:30. Канселу в текущем сезоне провел 26 поединков за Ман Сити во всех соревнованиях, забив 3 гола и отдал 7 ассистов.

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