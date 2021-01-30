Арсенал – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция центрального матча АПЛ
19:25 - Читати українською
В рамках 21-го тура английского чемпионата Арсенал принимает Манчестер Юнайтед. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
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Матч 21-го тура АПЛ Арсенал – Манчестер Юнайтед начался в 19:30 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на "Setanta Sports", феерическую текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Арсенал:
Манчестер Юнайтед:
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