"Я даже и близко не подходил бы к имени Месси, которое вы только что упомянули. На мой взгляд, это проигранная битва. Мартин – это Мартин.

Арсенал официально арендовал Эдегора у Реала

Последние несколько сезонов он прогрессировал и развивался правильно. Я очень внимательно слежу за ним, потому что он играл за Реал Сосьедад из моего родного города, и я его очень хорошо знаю.

Он очень талантлив. Ему нужна правильная среда и немного времени, но у Мартина есть качества, которые помогут нам достичь успеха. Безусловно, у него есть все, что нам нужно", – цитирует Артету Daily Mail.

Напомним, Арсенал арендовал Мартина Эдегора в Реала до конца текущего сезона.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му