Арсенал – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція центрального матчу АПЛ
30 січня 19:25 - Читать на русском
В рамках 21-го туру англійського чемпіонату Арсенал приймає Манчестер Юнайтед. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
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Матч 21-го туру АПЛ Арсенал – Манчестер Юнайтед розпочався о 19:30 за київським часом. Відеотрансляція доступна на "Setanta Sports", феєричну текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Арсенал:
Манчестер Юнайтед:
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