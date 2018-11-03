Арсенал – Ливерпуль: стартовые составы

Унаи Эмери и Юрген Клопп определились со стартовыми составами на поединок 11-го тура АПЛ между лондонским Арсеналом и Ливерпулем.
Матч Арсенал – Ливерпуль начнется в 19:30 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет "Футбол 24".
Арсенал і Ліверпуль готуються до яскравої битви, а Реал з новим тренером виходитиме з кризи – топ-5 матчів вікенду
Стартовые составы команд:
Арсенал: Лено – Бельерин, Мустафи, Холдинг, Колашинац – Торрейра, Джака – Мхитарян, Озил, Обамеянг – Ляказетт
Запасные: Чех, Лихтштайнер, Смит-Роу, Мэйтленд-Найлз, Рэмзи, Ивоби, Уэлбек
Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Милнер, Фабинью, Вейналдум – Салах, Мане, Фирмино
Запасные: Миньоле, Матип, Морено, Лаллана, Шакири, Ориги, Старридж