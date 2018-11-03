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Арсенал – Ливерпуль: стартовые составы

18:38 21 Читати українською
Арсенал – Ливерпуль: стартовые составы
Арсенал – Ливерпуль: стартовые составы

Унаи Эмери и Юрген Клопп определились со стартовыми составами на поединок 11-го тура АПЛ между лондонским Арсеналом и Ливерпулем.

Матч Арсенал – Ливерпуль начнется в 19:30 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет "Футбол 24".

Арсенал і Ліверпуль готуються до яскравої битви, а Реал з новим тренером виходитиме з кризи – топ-5 матчів вікенду

Стартовые составы команд:

Арсенал: Лено – Бельерин, Мустафи, Холдинг, Колашинац – Торрейра, Джака – Мхитарян, Озил, Обамеянг – Ляказетт

Запасные: Чех, Лихтштайнер, Смит-Роу, Мэйтленд-Найлз, Рэмзи, Ивоби, Уэлбек

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Милнер, Фабинью, Вейналдум – Салах, Мане, Фирмино

Запасные: Миньоле, Матип, Морено, Лаллана, Шакири, Ориги, Старридж

Англия11 турЭмирейтс (Лондон)

Арсенал - Ливерпуль: Суббота 03 ноября 2018

Арсенал
до матча
44
мин
Ливерпуль
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