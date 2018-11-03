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Арсенал – Ліверпуль: стартові склади

18:33 26 Читать на русском
Арсенал – Ліверпуль: стартові склади
Арсенал – Ліверпуль: стартові склади / Reuters

Унаї Емері та Юрген Клопп визначилися зі стартовими складами на поєдинок 11-го туру АПЛ між лондонським Арсеналом і Ліверпулем.

Матч Арсенал – Ліверпуль розпочнеться о 19:30 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Арсенал і Ліверпуль готуються до яскравої битви, а Реал з новим тренером виходитиме з кризи – топ-5 матчів вікенду

Стартові склади команд:

Арсенал: Лєно – Бельєрін, Мустафі, Холдінг, Колашинац – Торрейра, Джака – Мхітарян, Озіл, Обамеянг – Ляказетт

Запасні: Чех, Ліхтштайнер, Сміт-Роу, Мейтленд-Найлз, Ремзі, Івобі, Велбек

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Мілнер, Фабінью, Вейналдум – Салах, Мане, Фірміно

Запасні: Міньйоле, Матіп, Морено, Лаллана, Шакірі, Орігі, Старрідж

Англія11 турЕмірейтс (Лондон)

Арсенал - Ліверпуль: Субота 03 листопада 2018

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