Арсенал – Ліверпуль: стартові склади

Унаї Емері та Юрген Клопп визначилися зі стартовими складами на поєдинок 11-го туру АПЛ між лондонським Арсеналом і Ліверпулем.
Матч Арсенал – Ліверпуль розпочнеться о 19:30 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Арсенал і Ліверпуль готуються до яскравої битви, а Реал з новим тренером виходитиме з кризи – топ-5 матчів вікенду
Стартові склади команд:
Арсенал: Лєно – Бельєрін, Мустафі, Холдінг, Колашинац – Торрейра, Джака – Мхітарян, Озіл, Обамеянг – Ляказетт
Запасні: Чех, Ліхтштайнер, Сміт-Роу, Мейтленд-Найлз, Ремзі, Івобі, Велбек
Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Мілнер, Фабінью, Вейналдум – Салах, Мане, Фірміно
Запасні: Міньйоле, Матіп, Морено, Лаллана, Шакірі, Орігі, Старрідж