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Арсенал может подписать экс-хавбека Манчестер Сити – он стал лидером Астон Виллы

23 июля 12:59 - Читати українською
Арсенал может подписать экс-хавбека Манчестер Сити – он стал лидером Астон Виллы
Дуглас Луис / Getty Images

Лондонский Арсенал изучает целесообразность подписания полузащитника бирмингемской Астон Виллы Дугласа Луиса.

"Канониры" вскоре могут подписать бразильского центрхава, сообщает 90min.

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Главный тренер лондонцев Микель Артета запланировал перестройку команды в условиях скромного бюджета. Дуглас Луис, по его мнению, идеальное усиления средней линии Арсенала. С возможностями 22-летнего полузащитника Артета знаком со времен совместной работы в Ман Сити – Дуглас Луис был на контракте с "горожанами" в 2017-2019 гг., но не провел за манкуниацев ни одного матча и был продан бирмингемцам за 16,8 млн евро. Правда, Манчестер Сити еще может помешать "канонирам" оформить трансфер, поскольку имеет опцию обратного выкупа бразильца.

В нынешнем сезоне Дуглас Луис провел 35 матчей в АПЛ, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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