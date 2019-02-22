Арсенал-Киев заявил на УПЛ 9 новичков – в списке хавбек Шахтера и экс-форвард сборной Украины

"Пушкари" обновили заявку на весеннюю часть украинской Премьер-лиги.

Столичный клуб дозаявил на весеннюю часть чемпионата Украины сразу 9 новичков, сообщает официальный сайт УПЛ.

Арсенал-Киев не смог дозаявить новичков-легионеров, – СМИ

В частности, в списке голкиперы Роман Пидкивка и иранец Пейман Салехисервак, защитники Сергей Вакуленко, Максим Жичиков и Дмитрий Башлай, полузащитники Гегам Кадимян, Джаба Липартия, Вячеслав Танковский, контракт которого принадлежит Шахтеру, и форвард Александр Ковпак.

Интересно, что киевский клуб пока не объявлял о подписании контрактов с этими исполнителями. Напомним, что Арсенал-Киев перед весенней частью сезона занимает последнюю строчку в чемпионате Украины. В активе "пушкарей" лишь 8 очков после 18 туров.

Арсенал-Киев зимой сменил почти весь состав – с осенней части осталось только 3 игрока