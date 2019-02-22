toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЕВРОПЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Арсенал-Киев заявил на УПЛ 9 новичков – в списке хавбек Шахтера и экс-форвард сборной Украины

22:52 28 Читати українською
Арсенал-Киев заявил на УПЛ 9 новичков – в списке хавбек Шахтера и экс-форвард сборной Украины
Александр Ковпак / fc-poltava.at.ua

"Пушкари" обновили заявку на весеннюю часть украинской Премьер-лиги.

Столичный клуб дозаявил на весеннюю часть чемпионата Украины сразу 9 новичков, сообщает официальный сайт УПЛ.

Арсенал-Киев не смог дозаявить новичков-легионеров, – СМИ

В частности, в списке голкиперы Роман Пидкивка и иранец Пейман Салехисервак, защитники Сергей Вакуленко, Максим Жичиков и Дмитрий Башлай, полузащитники Гегам Кадимян, Джаба Липартия, Вячеслав Танковский, контракт которого принадлежит Шахтеру, и форвард Александр Ковпак.

Интересно, что киевский клуб пока не объявлял о подписании контрактов с этими исполнителями. Напомним, что Арсенал-Киев перед весенней частью сезона занимает последнюю строчку в чемпионате Украины. В активе "пушкарей" лишь 8 очков после 18 туров.

Арсенал-Киев зимой сменил почти весь состав – с осенней части осталось только 3 игрока

Теги
Джаба Липартия Джаба Липартия Гегам Кадимян Гегам Кадимян Роман Пидкивка Роман Пидкивка Максим Жичиков Максим Жичиков Александр Ковпак Александр Ковпак Вячеслав Танковский Вячеслав Танковский Сергей Вакуленко Сергей Вакуленко Дмитрий Башлай Дмитрий Башлай Арсенал-Киев Арсенал-Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
54
мин
Мариуполь
14:00
Олимпик
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук