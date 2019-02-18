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Арсенал-Киев зимой сменил почти весь состав – с осенней части осталось только 3 игрока

19:58 99 Читати українською
Арсенал-Киев зимой сменил почти весь состав – с осенней части осталось только 3 игрока
Игорь Леонов / соцсети

Главный тренер Арсенала-Киев Игорь Леонов рассказал о перестройке команды во время зимней паузы.

"Из того состава, который играл в осенней части сезона, только три человека остались: Павел Ореховский, Владислав Дубинчак и Дмитрий Иванов. Если честно, то почти новая команда", – сказал Леонов в эфире телеканала "Футбол 1".

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К слову, во время зимнего перерыва киевскую команду покинули сразу 14 футболистов. Сейчас Арсенал-Киев находится на сборах в Турции.

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После 18 туров подопечные Леонова находятся на дне турнирной таблицы УПЛ и имеют в активе 8 очков. "Канониры" уже гарантированно будут играть во второй шестерке.

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Арсенал-Киев Арсенал-Киев Игорь Леонов Игорь Леонов
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