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Арсенал-Київ заявив на УПЛ 9 новачків – у списку хавбек Шахтаря та екс-форвард збірної України

22:52 260 Читать на русском
Арсенал-Київ заявив на УПЛ 9 новачків – у списку хавбек Шахтаря та екс-форвард збірної України
Олександр Ковпак / fc-poltava.at.ua

"Гармаші" оновили заявку на весняну частину української Прем'єр-ліги.

Столичний клуб дозаявив на весняну частину чемпіонату України відразу 9 новачків, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Зокрема, у списку голкіпери Роман Підківка та іранець Пейман Салехісервак, захисники Максим Жичиков, Дмитро Башлай і Сергій Вакуленко, півзахисники Гегам Кадимян, Джаба Ліпартія, В'ячеслав Танковський, контракт якого належить Шахтарю, та форвард Олександр Ковпак.

Цікаво, що київський клуб поки не оголошував про підписання контрактів з цими виконавцями. Нагадаємо, що Арсенал-Київ перед весняною частиною сезону посідає останню сходинку в чемпіонаті України. В активі "гармашів" лише 8 очок після 18 турів.

Арсенал-Київ взимку змінив майже весь склад – з осінньої частини залишилось лише 3 гравці

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