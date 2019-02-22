Арсенал-Київ заявив на УПЛ 9 новачків – у списку хавбек Шахтаря та екс-форвард збірної України

"Гармаші" оновили заявку на весняну частину української Прем'єр-ліги.

Столичний клуб дозаявив на весняну частину чемпіонату України відразу 9 новачків, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Арсенал-Київ не зміг дозаявити новачків-легіонерів, – ЗМІ

Зокрема, у списку голкіпери Роман Підківка та іранець Пейман Салехісервак, захисники Максим Жичиков, Дмитро Башлай і Сергій Вакуленко, півзахисники Гегам Кадимян, Джаба Ліпартія, В'ячеслав Танковський, контракт якого належить Шахтарю, та форвард Олександр Ковпак.

Цікаво, що київський клуб поки не оголошував про підписання контрактів з цими виконавцями. Нагадаємо, що Арсенал-Київ перед весняною частиною сезону посідає останню сходинку в чемпіонаті України. В активі "гармашів" лише 8 очок після 18 турів.

Арсенал-Київ взимку змінив майже весь склад – з осінньої частини залишилось лише 3 гравці