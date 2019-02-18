Арсенал-Киев подпишет португальца Самбу, который принадлежит Спартаку-2

Арсенал-Киев усилится вингером Спартака-2 Идрисой Самбу.

Арсенал-Киев близок к подписанию 20-летнего португальского футболиста Идрисы Самбу. Детали потенциальной сделки пока неизвестны, сообщает телеканал "Футбол 1".

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Футболист пока выступает за бельгийский Мускрон на правах аренды, контракт игрока принадлежит Спартаку-2. В текущем сезоне на счету Самбу 7 матчей за бельгийский клуб и один гол.

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20-летний португалец выступает на правом фланге атаки, но может сыграли левого вингера и центрального нападающего.