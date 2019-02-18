Арсенал-Київ взимку змінив майже весь склад – з осінньої частини залишилось лише 3 гравці

Головний тренер Арсенала-Київ Ігор Леонов розповів про перебудову команди під час зимової паузи.

"З того складу, який грав у осінній частині сезону, тільки три людини залишилися: Павло Оріховський, Владислав Дубінчак та Дмитро Іванов. Якщо чесно, то майже нова команда", – сказав Леонов у ефірі телеканалу "Футбол 1".

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До слова, під час зимової перерви київську команду покинули одразу 14 футболістів. Наразі Арсенал-Київ перебуває на зборах у Туреччині.

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Після 18 турів підопічні Леонова перебувають на дні турнірної таблиці УПЛ та мають в активі 8 очок. "Каноніри" вже гарантовано гратимуть у другій шістці.