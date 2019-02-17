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Рябоконь: Уже собираем информацию о Арсенале-Киев

07:30 5 Читати українською
Рябоконь: Уже собираем информацию о Арсенале-Киев
Александр Рябоконь / Фото: соцсети

Наставник черниговской Десны Александр Рябоконь рассказал о подготовке к возвращению матчей УПЛ.

"Последний сбор, собираем информацию к чемпионату. За Арсеналом-Киев наблюдаем, первая игра с ними.

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У них новый тренер, новые футболисты, новые взгляды. Они смотрят наши матчи, мы – их матчи. Это нормальный процесс. Динамо же не скрывает, что делает, мы смотрим и их игры.

Точно также и нас изучают", – сказал Рябоконь в эфире "Футбол News".

Матч 19 тура УПЛ Арсенал-Киев – Десна состоится в воскресенье, 24 февраля.

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Украина19 тур

Арсенал-Киев - Десна: Воскресенье 24 февраля 2019

Арсенал-Киев
до матча
7
дн
:
6
час
:
6
мин
Десна
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