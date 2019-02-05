Арсенал-Киев расписал ничью с Подбрезовой

Киевский Арсенал в контрольном матче сумел вырвать ничью в матче с Подбрезовой.

Товарищеский матч

Арсенал-Киев – Подбрезова – 1:1

Динамо расписало ничью с Эстерсундом в контрольном матче – шведов дважды спасал каркас ворот

Первый тайм выдался безголевым – соперники редко пробивали по воротам, игра была сосредоточена в середине поля.

Во втором тайме команды увеличили темп, и на 75-й минуте словаки вышли вперед. Впрочем, уже через 3 минуты "канониры" сумели восстановить статус-кво.

Еще через несколько минут Подбрезова оказалась в меньшинстве, однако киевляне использовать численное превосходство не сумели. В итоге – голевая ничья.

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