Арсенал-Київ розписав нічию з Подбрезовою

Київський Арсенал у контрольному матчі зумів вирвати нічию у матчі з Подбрезовою.

Товариський матч

Арсенал-Київ – Подбрезова – 1:1

Динамо розписало нічию з Естерсундом у контрольному матчі – шведів двічі рятував каркас воріт

Перший тайм видався безгольовим – суперники рідко пробивали по воротах, гра була зосереджена у середині поля.

У другому таймі команди збільшили темп, і на 75-й хвилині словаки вийшли вперед. Втім, вже через 3 хвилини "каноніри" зуміли відновити статус-кво.

Ще за декілька хвилин Подбрезова опинилась у меншості, проте кияни використати чисельну перевагу не зуміли. У підсумку – гольова нічия.

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