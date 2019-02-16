Арсенал-Киев одолел Торпедо Кутаиси, Черноморец сыграл вничью с Николаевом

Арсенал-Киев и Черноморец сыграли товарищеские матчи. Читайте отчет о поединках на "Футбол 24".

Товарищеские матч

Арсенал-Киев – Топедо Кутаиси – 2:1

Голы: Ковпак (дубль)

Черноморец – Николаев – 1:1

Голы: Голиков, 3 – Кравченко, 5

Карпаты сыграли вничью с Кайратом – львовянам забил Эсеола

Киевский Арсенал победил Динамо из Кутаиси. Дубль оформил Ковпак, благодаря чему "канониры" праздновали победу.

Черноморец и Николаев расписали ничью. Бешеным выдался старт поединка – до 5-й минуты соперники успели обменяться голами. Впрочем, на этом их результативность иссякла. В итоге – голевая ничья.