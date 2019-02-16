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Арсенал-Киев одолел Торпедо Кутаиси, Черноморец сыграл вничью с Николаевом

21:55 35 Читати українською
Арсенал-Киев одолел Торпедо Кутаиси, Черноморец сыграл вничью с Николаевом

Арсенал-Киев и Черноморец сыграли товарищеские матчи. Читайте отчет о поединках на "Футбол 24".

Товарищеские матч

Арсенал-Киев – Топедо Кутаиси – 2:1

Голы: Ковпак (дубль)

Черноморец – Николаев – 1:1

Голы: Голиков, 3 – Кравченко, 5

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Киевский Арсенал победил Динамо из Кутаиси. Дубль оформил Ковпак, благодаря чему "канониры" праздновали победу.

Черноморец и Николаев расписали ничью. Бешеным выдался старт поединка – до 5-й минуты соперники успели обменяться голами. Впрочем, на этом их результативность иссякла. В итоге – голевая ничья.

Теги
Зимние сборы Черноморец Черноморец Николаев Николаев Арсенал-Киев Арсенал-Киев Товарищеские матчи
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