Арсенал-Київ здолав Торпедо Кутаїсі, Чорноморець зіграв у нічию з Миколаєвом

Арсенал-Київ та Чорноморець зіграли товариські матчі. Читайте звіт про поєдинки на "Футбол 24".

Товариські матч

Арсенал-Київ – Топедо Кутаїсі – 2:1

Голи: Ковпак (дубль)

Чорноморець – Миколаїв – 1:1

Голи: Голіков, 3 – Кравченко, 5

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Київський Арсенал переміг Динамо з Кутаїсі. Дубль оформив Ковпак, завдяки чому "каноніри" святкували перемогу.

Чорноморець та Миколаїв розписали нічию. Шаленим видався старт поєдинку – до 5-ї хвилини суперники встигли обмінятися голами. Втім, на цьому їхня результативність вичерпалася. У підсумку – гольова нічия.