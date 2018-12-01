Арсенал-Киев – Карпаты: анонс матча УПЛ

Арсенал-Киев принимает Карпаты в матче 17-го тура УПЛ. Анонс и прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Арсенал-Киев – Карпаты

25 ноября, 17:00, Киев, стадион им. В. Лобановского

Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Арсенал-Киев после поражения Черноморцу в прошлом туре отстал от спасительной предпоследней позиции аж на пять очков. В целом же, "канониры" проиграли тринадцать из шестнадцати матчей в сезоне, что на фоне новостей о двухмесячных задержках по зарплате не добавляет веры в подъём со дна турнирной таблицы. Тем не менее, иногда киевляне умеют удивить – и Карпаты знают об этом не понаслышке, ведь именно они стали первой из двух команд, которую Арсеналу-Киев удалось победить. Можно было бы говорить о случайности и невозможности повторения такого результата сегодня, но "зелёно-белые" – не тот коллектив, который можно оценивать рационально. Львовяне всегда дают пошуметь в собственной штрафной и подарить очки.

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Карпаты после разгрома Черноморца, уверенной победы над Олимпиком и достойного поражения Заре, казалось, возродились и вернулись в погоню за верхнюю половину таблицы. Впрочем, свой главный осенний матч – против Десны – "львы" проиграли в одни ворота, отстав от шестого места уже на семь очков. Возможно, это ещё и не критическое расстояние, но после новости об уходе Жозе Мориша в ренессанс львовян уже не верится. Контракт португальского наставника выкупил корейский Чонбук Моторс – и это уже 21-й клуб и 12-я страна, в которой он будет работать. Можно задавать вопросы руководству касательно маленькой клаусулу (по слухам, не более 250 тыс. долларов) и рациональности подписания футбольного пилигрима, однако всё это не отменит провальности сезона. Ну, теперь хотя бы победить Арсенал-Киев нужно – просто для приличия.

Статистика противостояния Арсенала-Киев против Карпат

Всего: 35 матчей, 13 побед Арсенала-Киев, 12 ничьих, 10 побед Карпат. Разница мячей – 55:40.

В Премьер-лиге: 34 матча (+12, =12, -10, 53:40)

Карпаты должны привыкать к потерям: по мотивам отставки Мораиша

Обе команды подходят к очной встрече в оптимальном состоянии. Кадровую ситуацию Арсенала-Киев вообще можно назвать идеальной – нет ни травмированных, ни дисквалифицированных. У Карпат дела немного хуже, но не критично – не сможет сыграть только Олег Бородай, который отбывает дисквалификацию за красную карточку, полученную в поединке против Десны. Кроме того, к тренировкам в общей группе уже вернулся Хорхе Карраскаль.

"Изюминки"

– Беспроигрышная серия Арсенала-Киев в матчах с Карпатами в УПЛ длится семь матчей (пять побед и две ничьи)

– Арсенал-Киев на своём поле проигрывает на протяжении рекордных для клуба пяти матчей.

– Олег Бойчишин возвращается к рулю Карпат, которые он в последний раз возглавлял 12 августа

Ориентировочные составы на матч Арсенал-Киев – Карпаты

Арсенал-Киев: Ситало – Насонов, Акакпо, Сагуткин, Дубинчак – Домбровский, Вакулко – Семенюк, Фещук, Лола – Фещук

Карпаты: Шевченко – Мирошниченко, Ковтун, Мегремич, Лебеденко – Эрбес, Ди Франко – Швед, Карраскаль, Гуцуляк – Понде

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Да, Арсенал-Киев выигрывал во Львове, а Карпаты даже в лучшей форме могут подарить очки кому угодно. Да, львовяне безвольно влетели в прошлом туре и остались без Жозе Мораиша, однако и с Олегом Бойчишиным они сильнее киевлян – и сегодня они более мотивированы. Карпатам нужна реабилитация – и они её сегодня получат.