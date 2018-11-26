Грозный: Мне некомфортно работать в Арсенале-Киев, после Нового года могу оказаться за рубежом

Главный тренер Арсенала-Киев Вячеслав Грозный откровенно рассказал о своем отношении к состоянию дел в команде.

"Могу сказать: мне в Арсенале-Киев очень некомфортно. Очень тяжело работать, когда не знаешь, будут ли деньги, поедет ли команда на выезд? Я не понимаю, кто акционеры, какое будет финансирование? Тот Арсенал 2002 года, когда меня в Киев из московского Спартака приглашал Александр Александрович Омельченко, и сегодняшний – это небо и земля. У нас не было никаких задержек, мы прекрасно играли – по 8 мячей забивали.

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Сейчас я могу сказать так, что, наверное, результат, который показывает команда, и занимаемое ею место соответствуют тому финансированию по остаточному принципу. Я так думаю, что у нас самый низкий бюджет в чемпионате страны. Даже уверен, что оно так и есть. И пока этот аспект не будет кардинальным образом решен, очень трудно настраивать игроков на подвиги.

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Я не думал, честно говоря, что буду в Украине работать. У меня есть несколько зарубежных предложений, я их рассматриваю. Не исключаю, что, может, после Нового года буду за границей в одном из клубов. Меня не устраивает так работать", – цитирует Грозного официальный сайт Черноморца.

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