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Арсенал-Киев – Ворскла – 2:2 – видео голов и обзор матча

22:04 43 Читати українською
Арсенал-Киев – Ворскла – 2:2 – видео голов и обзор матча
Арсенал-Киев – Ворскла – видео голов и обзор матча / Фото ФК Ворскла

Состоялся последний поединок 22-го тура чемпионата Украины. Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал-Киев – Ворскла.

8’ Сергей Вакуленко
90’ Сергей Вакуленко
 
Вячеслав Шарпар 24’
Вячеслав Шарпар 56’

Чтобы завершить первый этап УПЛ в верхней шестерке, Ворскле нужно было на выезде побеждать Арсенал-Киев, но открыли счет именно хозяева на 8-й минуте. Далее начался парад пенальти. Еще до перерыва арбитр назначил 11-метровый в ворота "канониров", а во втором тайме повторил свое действие. В обоих случаях Шарпар не промазал.

Определились все участники первой и второй шестерок 2-го этапа УПЛ

В конце игры рефери заметил нарушение правил в штрафной полтавчан, что и помогло киевлянам сравнять счет.

Ворскла завершает первый этап чемпионата на 7-й строчке, Арсенал-Киев остается на дне турнирной таблицы с 12-ю очками.

Ворскла в матче с тремя пенальти сыграла вничью против Арсенала-Киев и пролетела мимо первой шестёрки УПЛ

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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