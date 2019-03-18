Арсенал-Киев – Ворскла – 2:2 – видео голов и обзор матча

Состоялся последний поединок 22-го тура чемпионата Украины. Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал-Киев – Ворскла.

Чтобы завершить первый этап УПЛ в верхней шестерке, Ворскле нужно было на выезде побеждать Арсенал-Киев, но открыли счет именно хозяева на 8-й минуте. Далее начался парад пенальти. Еще до перерыва арбитр назначил 11-метровый в ворота "канониров", а во втором тайме повторил свое действие. В обоих случаях Шарпар не промазал.

Определились все участники первой и второй шестерок 2-го этапа УПЛ

В конце игры рефери заметил нарушение правил в штрафной полтавчан, что и помогло киевлянам сравнять счет.

Ворскла завершает первый этап чемпионата на 7-й строчке, Арсенал-Киев остается на дне турнирной таблицы с 12-ю очками.

Ворскла в матче с тремя пенальти сыграла вничью против Арсенала-Киев и пролетела мимо первой шестёрки УПЛ