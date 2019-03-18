Арсенал-Київ – Ворскла – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Відбувся останній поєдинок 22-го туру чемпіонату України. Дивіться відео голів та огляд матчу Арсенал-Київ – Ворскла.

Щоб завершити перший етап УПЛ у верхній шістці, Ворсклі потрібно було на виїзді перемагати Арсенал-Київ, але відкрили рахунок саме господарі на 8-й хвилині. Далі розпочався парад пенальті. Ще до перерви арбітр призначив 11-метровий у ворота "канонірів", а в другому таймі повторив свою дію. В обох випадках Шарпар не схибив.

Визначились усі учасники першої та другої шісток 2-го етапу УПЛ

Наприкінці гри рефері помітив порушення правил у карному майданчику полтавців, що і допомогло киянам зрівняти рахунок.

Ворскла завершує перший етап чемпіонату на 7-й сходинці, Арсенал-Київ залишається на дні турнірної таблиці з 12-ма очками.

Ворскла у матчі з трьома пенальті зіграла внічию проти Арсенала-Київ та пролетіла повз першу шістку УПЛ