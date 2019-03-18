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Арсенал-Київ – Ворскла – 2:2 – відео голів та огляд матчу

22:04 161 Читать на русском
Арсенал-Київ – Ворскла – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Арсенал-Київ – Ворскла – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Ворскла

 Відбувся останній поєдинок 22-го туру чемпіонату України. Дивіться відео голів та огляд матчу Арсенал-Київ – Ворскла.

8’ Сергій Вакуленко
90’ Сергій Вакуленко
 
В'ячеслав Шарпар 24’
В'ячеслав Шарпар 56’

Щоб завершити перший етап УПЛ у верхній шістці, Ворсклі потрібно було на виїзді перемагати Арсенал-Київ, але відкрили рахунок саме господарі на 8-й хвилині. Далі розпочався парад пенальті. Ще до перерви арбітр призначив 11-метровий у ворота "канонірів", а в другому таймі повторив свою дію. В обох випадках Шарпар не схибив.

Визначились усі учасники першої та другої шісток 2-го етапу УПЛ

Наприкінці гри рефері помітив порушення правил у карному майданчику полтавців, що і допомогло киянам зрівняти рахунок.

Ворскла завершує перший етап чемпіонату на 7-й сходинці, Арсенал-Київ залишається на дні турнірної таблиці з 12-ма очками.

Ворскла у матчі з трьома пенальті зіграла внічию проти Арсенала-Київ та пролетіла повз першу шістку УПЛ

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Ворскла Ворскла Арсенал-Київ Арсенал-Київ Арсенал-Київ - Ворскла
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